ФОТО: в Шри-Ланке в результате взрывов в церквях и отелях погибли не менее 100 человек

Взрывы прогремели в то время, когда верующие собрались на пасхальные богослужения. В результате шести одновременных взрывов ранены 200 человек. Среди жертв есть иностранцы.
Sprogimai Šri Lankoje
© AFP / Scanpix

В Шри-Ланке в результате серии взрывов в христианских храмах и туристских отелях в воскресенье, 21 апреля, погибли не менее 100 человек, еще 200 были ранены. Среди жертв есть также иностранцы.

Взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальные богослужения. Первый врыв прогремел в церкви Святого Антония в Коломбо, второй - в храме Святого Себастьяна в Негомбо - в городе к северу от Коломбо, населенном преимущественно католиками.

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Сообщается также о как минимум еще четырех взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки. По словам представителей полиции, все взрывы прогремели почти одновременно.

Католики составляют лишь 6 процентов населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы.

Deutsche Welle
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