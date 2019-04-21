В Шри-Ланке в результате серии взрывов в христианских храмах и туристских отелях в воскресенье, 21 апреля, погибли не менее 100 человек, еще 200 были ранены. Среди жертв есть также иностранцы.
Взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальные богослужения. Первый врыв прогремел в церкви Святого Антония в Коломбо, второй - в храме Святого Себастьяна в Негомбо - в городе к северу от Коломбо, населенном преимущественно католиками.
Сообщается также о как минимум еще четырех взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки. По словам представителей полиции, все взрывы прогремели почти одновременно.
Католики составляют лишь 6 процентов населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы.
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ФОТО: в Шри-Ланке в результате взрывов в церквях и отелях погибли не менее 100 человек
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