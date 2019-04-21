В Шри-Ланке произошел восьмой по счету взрыв, передает Франс-пресс со ссылкой на полицию. О пострадавших в последнем инциденте пока неизвестно. Правительство страны объявило о введении комендантского часа с 18.00 до 6:00 утра. Также принято решение закрыть доступ ко всем крупным соцсетям и интернет-мессенджерам, сообщает BBC.
Sprogimai Šri Lankoje
© AFP / Scanpix

Седьмой по счету взрыв произошел в гостинице города Коломбо, в результате него погибли по меньшей мере еще два человека, сообщил представитель полиции. До этого более 160 человек погибли и сотни получили ранения в результате серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки - в день, когда многие христианские конфессии отмечают праздник Пасхи

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Среди погибших - по меньшей мере 9 иностранцев, уточняет агентство Франс пресс со ссылкой на источники в местной полиции.

До последнего времени сообщалось по меньшей мере о шести взрывах, прогремевших в церквях сразу в нескольких городах - Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо - во время пасхальных служб, а также в гостиницах "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери" (все три отеля находится в центре столицы островного государства - города Коломбо).

Около двух часов спустя прогремел седьмой - также в одном из столичных отелей. Оба погибших - сотрудники полиции.


В социальных сетях можно найти фотографии, сделанные внутри одной из церквей - храме святого Себастьяна в Негомбо, - с разрушенным потолком и кровью на скамьях.

Источник в больнице Баттикалоа сообщил Би-би-си, что только там число погибших может достигнуть 27 человек. Агентству Рейтер источник в полиции сообщил о более чем 50 погибших в Негомбо. В Национальном госпитале Коломбо - по меньшей мере 45 тел, включая всех погибших иностранцев.

Представитель отеля "Синнамон Гранд", находящегося рядом с резиденцией премьер-министра, сказал Франс пресс, что взрыв уничтожил ресторан и унес жизнь по меньшей мере одного человека.

В понедельник у шри-ланкийских школьников должны были закончиться каникулы, однако их продлили еще на два дня - в понедельник и вторник школы будут закрыты.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Согласно национальной переписи 2012 года, в стране с населением около 22 млн человек 70% - буддисты, 12,6% - индуисты, 9,7% - мусульмане и 7,6% - христиане (в основном католики), пишет Рейтер.

После разгрома группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах, включая Россию, появились опасения, что возвращающиеся на Шри-Ланку боевики могут представлять угрозу безопасности страны.

Ранее в Шри-Ланке в результате серии взрывов в христианских храмах и туристских отелях в воскресенье, 21 апреля, погибли не менее 160 человек, еще 300 были ранены. Среди жертв есть также иностранцы, сообщает Deutsche Welle.

Взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальные богослужения. Первый врыв прогремел в церкви Святого Антония в Коломбо, второй - в храме Святого Себастьяна в Негомбо - в городе к северу от Коломбо, населенном преимущественно католиками.

Сообщается также о как минимум еще четырех взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки. По словам представителей полиции, все взрывы прогремели почти одновременно.

Католики составляют лишь 6 процентов населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы.

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