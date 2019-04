Седьмой по счету взрыв произошел в гостинице города Коломбо, в результате него погибли по меньшей мере еще два человека, сообщил представитель полиции. До этого более 160 человек погибли и сотни получили ранения в результате серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки - в день, когда многие христианские конфессии отмечают праздник Пасхи

Среди погибших - по меньшей мере 9 иностранцев, уточняет агентство Франс пресс со ссылкой на источники в местной полиции.

До последнего времени сообщалось по меньшей мере о шести взрывах, прогремевших в церквях сразу в нескольких городах - Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо - во время пасхальных служб, а также в гостиницах "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери" (все три отеля находится в центре столицы островного государства - города Коломбо).

Около двух часов спустя прогремел седьмой - также в одном из столичных отелей. Оба погибших - сотрудники полиции.

Devastating to see images from @stjohnambulance friends in Sri Lanka who are providing response to the devastating attacks this Easter Sunday pic.twitter.com/Oy8tewX5K6