ФОТО: В Риге прошел первый грандиозный концерт Праздника песни

В пятницу вечером на стадионе "Даугава" в Риге состоялось представление Māras zeme (Земля Мары). Более 18 000 танцоров языком танца рассказали о самых важных исторических событиях народа: от истоков до современности; от древних времен, когда племена балтов еще только расселились по берегам Даугавы, и времени, когда впервые был упомянут красно-бело-красный флаг, до празднования 100-летия Латвийской Республики.
Генеральная репетиция гранд-концерта Māras zeme прошла в четверг. Ниже — фотогалерея с репетиции.
XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца посвящен столетию Латвийского государства. Множество мероприятий праздника проходит в Риге с 30 июня по 8 июля. На праздничную неделю в Ригу съехались около 43 000 участников из 118 латвийских самоуправлений, а также из других стран мира, где латыши поддерживают и развивают традицию Праздника Песни и танца.
Ожидается, что количество зрителей всех платных и бесплатных мероприятий превысит 500 000 человек.
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