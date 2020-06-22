ФОТО: В Риге отметили 50-летие "жигулей"

На преодоление маршрута вокруг Риги с посещением Мангальсалского мола, Этнографического музея, Музея Даугавы на острове Доле, Даугавгривской крепости и других достопримечательностей у энтузиастов Латвийского клуба антикварных автомобилей ушел весь день. Завершился пробег на дамбе AB.

Портал Delfi отмечает, что одним из самых необычных участников пробега стал автомобиль ВАЗ-2103 (желтого цвета, номер EE-2103). Это экспортный вариант машины, на которой одометр отмечает пробег в милях. Машина была отправлена на экспорт на Кубу, затем ее перевезли в Москву для нужд армии. После развала СССР в 1990-х годах автомобиль приобрел немецкий автолюбитель, который сейчас живет в Латвии.