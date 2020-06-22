ФОТО: В Риге отметили 50-летие "жигулей"

На преодоление маршрута вокруг Риги с посещением Мангальсалского мола, Этнографического музея, Музея Даугавы на острове Доле, Даугавгривской крепости и других достопримечательностей у энтузиастов Латвийского клуба антикварных автомобилей ушел весь день. Завершился пробег на дамбе AB.
Портал Delfi отмечает, что одним из самых необычных участников пробега стал автомобиль ВАЗ-2103 (желтого цвета, номер EE-2103). Это экспортный вариант машины, на которой одометр отмечает пробег в милях. Машина была отправлена на экспорт на Кубу, затем ее перевезли в Москву для нужд армии. После развала СССР в 1990-х годах автомобиль приобрел немецкий автолюбитель, который сейчас живет в Латвии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Иванов день в этом году будет иным: есть ряд требований, которые должны соблюдать все
Танцы и песни у костра в кругу друзей до самого утра –...
На коронавирус будут интенсивнее проверять жителей семи муниципалитетов (9)
В Ширвинтос, Вильнюсском районе, в Йонаве, Вильнюсе ,...
Мужчина, исписавший дорогу у дома премьера Литвы: он воспользовался служебным положением (5)
Бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и...
Раскрыта схема сокрытия налогов: не учтены 2,8 млн. евро, ущерб государству - миллион евро (8)
Клайпедское управление Службы расследования...
Фабийонишкского бассейна на весь Вильнюс мало: сколько еще бассейнов нужно городу (7)
1,5 года назад в Вильнюсе открылся Фабийонишкский...