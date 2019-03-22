Ресторан под названием Under (по-английски это обозначает "под", а с норвежского переводится как "чудо") расположен в местечке Линдеснес. Он представляет собой частично затопленное сооружение – главный зал с панорамным видом на подводный мир расположен на глубине 5 метров. Строительство ресторана велось на барже, а затем конструкция была аккуратно погружена в воду и установлена на специальную бетонную плиту на дне. При этом в процессе установки будущий ресторан наполнили водой, которую затем откачали. После этого дизайнеры приступили к оформлению интерьера Under, сообщает New Atlas.
Общая площадь ресторана составляет 600 квадратных метров, а одновременно в нем могут находиться до 100 гостей. При этом Under также будет использоваться и для научных исследований – на фасаде планируется установить камеры и датчики для сбора данных о состоянии океана и подводных обитателях.
Under стал первым подводным рестораном в Европе, но в мире уже есть такие рестораны. В частности, полюбоваться морским дном за трапезой можно в США, на Мальдивах и в Израиле.
ФОТО: В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан
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