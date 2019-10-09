Хлоя купила виноград в одном из местных супермаркетов Aldi. В ягодах она обнаружила маленькие иглы. Женщина сразу обратилась в полицию и в администрацию магазина.

Так как аналогичные случаи были зафиксированы в Австралии в конце августа и начале сентября, когда иглы находили в клубнике, то полиция начала немедленное расследование. "Напоминаем, что любой человек, уличенный в порче продуктов, может быть обвинен в уголовном преступлении с наказанием до 10 лет заключения", - говорится в заявлении полиции. В администрации супермаркетов добавили, что сотрудничают с властями, передает телекомпания RTVi.

Статьи по теме: В Австралии продолжают находить иглы в еде, на сей раз в грушах

Как пишет портал 9News, это уже третий подобный случай в Мельбурне за последние три месяца. Один из них закончился госпитализацией пострадавшей, проглотившей иглу в клубнике.

A man has narrowly avoided swallowing a needle hidden in a grape @pauldowsley7 #7NEWS pic.twitter.com/26b2Gey8OG — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) October 7, 2019



В сентябре 2018 года в магазинах австралийских штатов Виктория, Квинсленд и Новый Южный Уэльс также находили клубнику с иглами. Местные СМИ подсчитали, что всего в Австралии на иглы в клубнике от 68 производителей пожаловались 230 раз. Затем швейные иглы были обнаружены в свежих грушах, купленных в магазинах Мельбурна

В ноябре полиция задержала 50-летнюю бывшую сотрудницу компании, поставлявшей клубнику в супермаркеты страны, Ми Ут Чинь, которой было предъявлено обвинение в семи эпизодах умышленной порчи продуктов. 12 ноября суд Брисбена отказал ей в освобождении под залог, посчитав неясным, продиктованы ли ее поступки местью или борьбой против чего-либо.

По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате кризиса отрасль понесла убытки в размере 160 миллионов австралийских долларов ($115,8 миллиона).