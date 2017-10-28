На Площади Колумба собрались тысячи человек. Звучат требования о заключении отстраненного от должности президента Каталонии в тюрьму.
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