В столице Испании Мадриде проходит митинг противников независимости Каталонии.
Demonstracija Madride
© AP / Scanpix

На Площади Колумба собрались тысячи человек. Звучат требования о заключении отстраненного от должности президента Каталонии в тюрьму.

rus.delfi.ee
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