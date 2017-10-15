Грузовой самолет с винтовым двигателем рухнул в море вскоре после вылета из аэропорта имени Феликса Уфуе-Буаньи, расположенного в 16 км к юго-востоку от Абиджана.

На борту самолета могла находиться военная техника, отмечает информационный портал Koaci: воздушное судно принадлежало компании, которая перевозит технику для французской армии.

ТАСС передает, что среди шестерых выживших в катастрофе у двоих — тяжелые ранения. На месте ЧП идут поисковые работы, прибыли пожарные бригады.