В Кот-д'Ивуаре на западе Африки при взлете разбился военный самолет. Reuters сообщает, что в результате ЧП погибли четыре человека, шестеро получили ранения. Погибшие — граждане Молдовы.
Prie Dramblio kaulo kranto sudužo krovininis lėktuvas
© Reuters / Scanpix

Грузовой самолет с винтовым двигателем рухнул в море вскоре после вылета из аэропорта имени Феликса Уфуе-Буаньи, расположенного в 16 км к юго-востоку от Абиджана.

На борту самолета могла находиться военная техника, отмечает информационный портал Koaci: воздушное судно принадлежало компании, которая перевозит технику для французской армии.

ТАСС передает, что среди шестерых выживших в катастрофе у двоих — тяжелые ранения. На месте ЧП идут поисковые работы, прибыли пожарные бригады.

NEWSru.com
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