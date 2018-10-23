В Чжухае в китайской провинции Гуандун открыли самый длинный в мире морской мост. В торжественной церемонии во вторник, 23 октября, участвовали 700 человек, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, а также главы администраций Гонконга и Макао Кэрри Лам и Фернандо Чуй.
Тоннельно-мостовой переход общей протяженностью 55 километров связал три города - Макао, Чжухай и Гонконг. Он состоит из моста и 6,7-километрового подводного тоннеля. Для его возведения были созданы два искусственных острова. Конструкция способна выдерживать удары тайфунов и землетрясений.
30 минут вместо трех часов
Мост позволяет сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут. Движение автобусов, легковых и грузовых автомобилей по новому мосту начнется 24 октября. По оценкам, ежедневно по нему будут проезжать около 30 тысяч транспортных средств и более 120 тысяч пассажиров.
В Китае сегодня открыли самый большой морской мост в мире - его длина 55 км! Его строили 9 лет и потратили 15 млрд евро, ради него соорудили два искусственных острова и прорыли подземный туннель. Мост соединяет материковую часть с Гонконгом и Макао, правда, там этому не рады pic.twitter.com/LrroMvA6xo— DW на русском (@dw_russian) October 23, 2018
Строительство продолжалось более 9 лет с конца 2009 года, точная стоимость проекта неизвестна. Китайское правительство указывает, что инвестировало в него 120 миллиардов юаней (в пересчете 15 миллиардов евро). Возведение моста сопровождалось скандалами, связанными в том числе с задержками сроков и превышением сметы, недостаточной прозрачностью финансирования и коррупцией, а также смертельными несчастными случаями. Кроме того, жители Гонконга опасаются возникновения более тесных связей с центральными властями КНР.
Эстонская полиция призывает любителей быстрой езды записываться в доноры органов
На этой неделе в Эстонии полицейские начали раздавать...
Комитет ООН: запрет на ношение никаба во Франции – нарушение прав человека (2)
Комитет ООН по правам человека заявил во вторник, что...
В КНР объяснили, зачем китайцы массово едут в Россию: "это не оккупация" (2)
Китайские граждане приезжают в Россию, в том числе на...
Названа главная цель "керченского стрелка", устроившего бойню в колледже (2)
Родственники погибших в массовом расстреле студентов...
Эрдоган рассказал подробности убийства саудовского журналиста Хашогги
В день убийства Джамаля Хашогги камеры в посольстве...
TOP новостей
Представители малого бизнеса сравнили наценки: у нас до 20%, у крупных сетей - до нескольких сотен (30)
Предприниматель, которому в Мариямполе принадлежат три...
Клиенты Barbora недовольны тем, как магазин упаковывает заказанные товары (14)
В редакцию портала DELFI обратился читатель Томас,...
Служба по правам ребенка: детей забрали не из-за шлепка, их пока не возвращают родителям (25)
Несмотря на то, что родители из Каунаса, у которых две...
В Мариямполе открыт завод по изготовлению деревянных окон, создадут 1000 рабочих мест (48)
Компания Dovista , занимающаяся изготовлением деревянных...
Вице-министр о каунасской истории: проводим расследование, чтобы ошибки не повторились (2)
Вице-министр социальной защиты и труда Вилма Аугене,...