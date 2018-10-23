Мост общей протяженностью 55 километров связывает Макао, Чжухай и Гонконг и включает почти 7-километровый подводный тоннель.
© Sipa / Scanpix

В Чжухае в китайской провинции Гуандун открыли самый длинный в мире морской мост. В торжественной церемонии во вторник, 23 октября, участвовали 700 человек, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, а также главы администраций Гонконга и Макао Кэрри Лам и Фернандо Чуй.

Тоннельно-мостовой переход общей протяженностью 55 километров связал три города - Макао, Чжухай и Гонконг. Он состоит из моста и 6,7-километрового подводного тоннеля. Для его возведения были созданы два искусственных острова. Конструкция способна выдерживать удары тайфунов и землетрясений.

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30 минут вместо трех часов

Мост позволяет сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут. Движение автобусов, легковых и грузовых автомобилей по новому мосту начнется 24 октября. По оценкам, ежедневно по нему будут проезжать около 30 тысяч транспортных средств и более 120 тысяч пассажиров.

Строительство продолжалось более 9 лет с конца 2009 года, точная стоимость проекта неизвестна. Китайское правительство указывает, что инвестировало в него 120 миллиардов юаней (в пересчете 15 миллиардов евро). Возведение моста сопровождалось скандалами, связанными в том числе с задержками сроков и превышением сметы, недостаточной прозрачностью финансирования и коррупцией, а также смертельными несчастными случаями. Кроме того, жители Гонконга опасаются возникновения более тесных связей с центральными властями КНР.

Deutsche Welle
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