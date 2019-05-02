ФОТО: в Гималаях альпинисты нашли доказательства существования снежного человека

Поразительная находка была сделана 9 апреля на высоте более 3500 метров - на снегу альпинисты нашли многочисленные глубокие следы от ног, размер которых был огромен - 81 с лишним сантиметров в длину и 38 сантиметров в ширину.
Некоторые фотоснимки следов снежного человека, выложенные в Twitter индийскими альпинистами, опубликовала газета Times of India, особо подчеркнув, что это вовсе не шутка и не розыгрыш.
For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019
Остальные снимки были опубликованы в Twitter ANI (Asian News International). Все эти снимки военные альпинисты уже передали специалистам для исследований.
Army sources: More pictures from army expedition to Mount Makalu wherein mysterious footprints were seen that Army claims could be of the #Yeti . pic.twitter.com/GAUbeanuGn— ANI (@ANI) April 30, 2019
Army sources: More pictures from army expedition to Mount Makalu wherein mysterious footprints were seen that Army claims could be of the #Yeti . pic.twitter.com/KuNUUc4rHU— ANI (@ANI) April 30, 2019
Впервые обнаружить и сфотографировать следы снежного человека удалось в 1950-х годах британскому исследователю Эрику Шиптону. В поисках нового для альпинистов пути к вершине Эвереста он наткнулся на чьи-то следы. Его снимки вызвали интерес к якобы обитающему в Гималаях существу. После этого альпинисты и ученые начали рассказывать и о своем опыте встречи с йети. Но реальных доказательств, подтверждающих такие заявления, до сих пор не находилось, смотря на многочисленные сообщения очевидцев.
Сообщения об обнаружении "снежного человека" и других диковинных зверей будоражат СМИ с завидным постоянством, однако на поверку они часто оказываются "уткой", запущенной с различными целями.
В Сети уже выразили сомнения в подлинности фото, отмечая, что на некоторых снимках есть следы только одной ноги этого "существа". "Где отпечаток второй ноги? Или этот йети был одноногим?" - удивляются одни. "Не, он просто дефилировал, как модель на подиуме - шел по линейке...", - иронизируют другие.
Однако индийские альпинисты уверены, что теперь доказать существование йети будет возможно с помощью их снимков.
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ФОТО: в Гималаях альпинисты нашли доказательства существования снежного человека
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