Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики ("ДНР"), это произошло в Пролетарском районе Донецка, на 27-м километре перегона Чумаково-Ларино.

По данным МЧС "ДНР", погибших и пострадавших нет.

"С 15:02 01.01.2019 движение железнодорожного транспорта по данному перегону было остановлено. С 16:33 01.01.2019 движение автомобильного транспорта по объездной автомобильной дороге по аварийному участку остановлено", - отметили в министерстве.

На данный момент аварийные работы уже завершены.

Неизвестные подорвали железнодорожный мост через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь / / Силами МЧС выполнены работы по ликвидации последствий подрыва неизвестными лицами железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу.. https://t.co/mgmld8rfFI— НОВОСТИ НОВОРОССИИ (@Novorossia) January 2, 2019

Напомним, 30 декабря была распространена информация об обезвреживании сотрудниками МЧС "ДНР" трех закладок со взрывчаткой на железной дороге.

"Утром 28 декабря, выполняя обход пути, монтер Ярослав Хомченко обнаружил вблизи путепровода на 1137 км перегона Путепровод - Ханженково подозрительное устройство... На место прибыли сотрудники МЧС, которые обследовали участок и выявили еще две закладки", - говорилось в сообщении на официальном сайте Донецкой железной дороги.

По данным железнодорожников, одно из устройств было заложено у моста, и взрыв мог привести к его обрушению на путь. "Все предметы были ликвидированы", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас в Донбассе действует "новогоднее перемирие", которое вступило в силу 29 декабря.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/02jan2019/most_dnr.html