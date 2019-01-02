Несколько человек стали жертвами аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании. Об этом сообщается в Twitter датской полиции. В настоящее время мост закрыт, количество погибших и причина аварии уточняются.
Позднее Avisen со ссылкой на полицию сообщил, что жертвами аварии стали шесть человек. По информации DR, авария произошла около 9:30 мск после того, как пассажирский поезд, следовавший в Копенгаген, применил экстренное торможение из-за столкновения с неким предметом.
По данным TV2, поезд врезался в часть оторвавшейся крыши одного из грузовых вагонов поезда, следовавшего в сторону острова Фен. Пострадали по меньшей мере восемь человек, они получили легкие травмы. Очевидец рассказал телеканалу, что во время движения пассажирского поезда был слышен громкий звук, после чего в вагоне выбило три окна.
По информации Avisen, в пассажирском поезде находились 160 человек, в том числе трое проводников. Всех пострадавших и пассажиров доставили в город Нюборг.
Висячий мост Большой Бельт — третий в мире по длине пролета (1624 м), он соединяет острова Фюн и Зеландия. Строительство моста проходило с 1988 по 1998 год. Общая длина моста составляет 6790 м, ширина — 31 м.
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