Протестующие возмущены тем, что партия правоконсервативного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана набрала около 50 процентов голосов, однако в коалиции с Христианско-демократической народной партией она получает 133 места из 199 в Государственном собрании.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 8 апреля, Орбан в четвертый раз возглавит венгерское правительство. Свою кампанию политик построил на националистической риторике, выступая защитником иудейско-христианской культуры "старой" Европы и пугая избирателей ужасами распространения ислама.

Оппозиция обвиняет Орбана в ксенофобии, расизме, в давлении на гражданское общество, манипуляциях с избирательной системой и установлении контроля над судебной властью страны и венгерскими СМИ.