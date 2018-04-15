Протестующие возмущены тем, что партия правоконсервативного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана набрала около 50 процентов голосов, однако в коалиции с Христианско-демократической народной партией она получает 133 места из 199 в Государственном собрании.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 8 апреля, Орбан в четвертый раз возглавит венгерское правительство. Свою кампанию политик построил на националистической риторике, выступая защитником иудейско-христианской культуры "старой" Европы и пугая избирателей ужасами распространения ислама.
Оппозиция обвиняет Орбана в ксенофобии, расизме, в давлении на гражданское общество, манипуляциях с избирательной системой и установлении контроля над судебной властью страны и венгерскими СМИ.
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