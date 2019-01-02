ФОТО: в Балтийском море бушует шторм Аапели

Финская метеорологическая служба нарекла этот шторм именем Аапели (Aapeli) и он почти достиг силы урагана. "На острове Богскяр в Аландском архипелаге средняя на отрезке в 10 минут скорость ветра равнялась 32,5 м/с. Это выше прежнего рекорда для Финляндии (31 м/с), зафиксированного в 1971-м году, дважды в 1975-м и 1995-м", - сказал синоптик Паули Йокинен. Скорость ветра на архипелаге еще пока не достигла ураганных значений в 33 м/с. Однако его порывы временами превышали и 41,5 м/с, пишет rus.delfi.ee.

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В среду, 2 января, в восемь часов утра в Лиепайском порту зарегистрированы порывы ветра до 27 метров в секунду, сильный ветер дует на всем западном побережье Курземе, свидетельствуют данные метеорологических станций.

На остальной Балтике в минувшие сутки бушевал сильный шторм - на Аландских островах на юго-западе Финляндии зарегистрированы порывы ветра до 41,6 м/с, а ранним утром на Готланде порывы ветра достигали 35 м/с. В Балтийском море недалеко от Стокгольма скорость ветра ночью составила 37 м/с, на побережье Швеции к северу от Стокгольма - 38,5 м/с.

Синоптики объявили в Балтийском море самый высокий уровень опасности - красный, а в Латвии действует предупреждение об оранжевом уровне опасности, но серьезных разрушений не прогнозируется.

После того, как порывы ветра в усилились, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) Латвии получила 24 вызова в связи с разрушениями, вызванными ветром, сообщили агентству LETA в ГПСС.

При этом 20 вызовов поступили в Рижском регионе, по два в Курземе и Виидземе.

В основном спасателям пришлось срубать сваленные ветром деревья. В одном месте упал фонарь, а три вызова были связаны с сорванными кусками крыши.

Самый сильный ветер, 29 метров в секунду, зарегистрирован утро в Лиепайском порту, а позже в Вентспилсском порту.