Самолет прилетел в Латвию с немецкой военно-воздушной базы Гайленкирхен, где базируется 16 из 19 таких самолетов, совершающих полеты в Европе, а еще три — в Великобритании.
Минобороны распространило фото самолета AWACS как свидетельство того, что Североатлантический альянс внимательно наблюдает за действиями возможного противника возле границ Латвии, а также помогает "держать на замке" небо страны.
На этом самолете в Латвию прибыли заместитель командира Главного управления союзных сил в Европе генерал сэр Джеймс Эверад и командующая силами радиообнаружения и наведения генерал-майор Давна Данлоп. На пути из Германии в Ригу самолет провел наблюдательный полет.
Как правило, самолеты AWACS летают восемь часов на высоте около десяти километров. Максимальная скорость самолета — 853 километра в час. Без дозаправки может пролететь 11 часов.
Самолеты AWACS являются единственными самолетами, принадлежащими НАТО. Минобороны поясняет, что НАТО не использует общее финансирование для покупки военных платформ, а именно кораблей и танков, поскольку это индивидуальный выбор и ответственность каждого государства-члена.
Тиллерсон призвал Россию и Китай принять меры против КНДР
США призвали все страны принять новые меры против...
Генсек НАТО осудил запуск северокорейской ракеты (1)
Международное сообщество должно отреагировать на...
Взрыв в лондонском метро рассматривается как теракт (1)
В лондонском метро произошел взрыв на станции...
ФОТО: В аэропорту "Рига" приземлился самолет-разведчик НАТО (4)
В четверг 14 сентября в международном аэропорту " Рига "...
Венесуэла: как Мадуро решил спасти страну от голода (1)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро разработал так...
TOP новостей
Германия собирается передать Литве Акт 16 февраля на пять лет (8)
Обнаруженный в Дипломатическом архиве Берлина Акт о...
Бывает и так: долг "Содре" стал банковским кредитом с огромными процентами (18)
Мужчина и его супруга-фермер столкнулись с невероятной...
Ходорковский: политики стран Балтии очень хорошо понимают Россию (19)
Более четверти века российские и балтийские политики...
Евростат: Вильнюс - самый счастливый город Европы (202)
Статистическое агентство Eurostat назвало самые...
Взрыв в лондонском метро рассматривается как теракт (1)
В лондонском метро произошел взрыв на станции...