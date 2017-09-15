В четверг 14 сентября в международном аэропорту "Рига" приземлился самолет НАТО, несущий на себе авиационный комплекс радиообнаружения и наведения AWACS (Airborne Warning and Control System), сообщило Министерство обороны.
© Foto - Lavijos gynybos ministerija

Самолет прилетел в Латвию с немецкой военно-воздушной базы Гайленкирхен, где базируется 16 из 19 таких самолетов, совершающих полеты в Европе, а еще три — в Великобритании.

Минобороны распространило фото самолета AWACS как свидетельство того, что Североатлантический альянс внимательно наблюдает за действиями возможного противника возле границ Латвии, а также помогает "держать на замке" небо страны.

На этом самолете в Латвию прибыли заместитель командира Главного управления союзных сил в Европе генерал сэр Джеймс Эверад и командующая силами радиообнаружения и наведения генерал-майор Давна Данлоп. На пути из Германии в Ригу самолет провел наблюдательный полет.

Как правило, самолеты AWACS летают восемь часов на высоте около десяти километров. Максимальная скорость самолета — 853 километра в час. Без дозаправки может пролететь 11 часов.

Самолеты AWACS являются единственными самолетами, принадлежащими НАТО. Минобороны поясняет, что НАТО не использует общее финансирование для покупки военных платформ, а именно кораблей и танков, поскольку это индивидуальный выбор и ответственность каждого государства-члена.

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