Об атаке на российских военнослужащих в Сирии изданию стало известно в тот же день, 22 февраля, от источника, сражающегося на стороне российских и сирийских вооруженных сил. Газета не стала публиковать сведения, "чтобы не сорвать возможные переговоры или операцию по освобождению выживших российских офицеров".

Сообщалось, что российский внедорожник УАЗ с номерным знаком 928159 попал в засаду в пустынном районе провинции Дейр-эз-Зор. В машине находились три российских офицера и их переводчик - сирийский полковник, христианин из Кусейра Монзер Луис.

Засада случилась в 40 километрах от населенного пункта Аль-Маядин: внедорожник был обнаружен сильно обстрелянным, со следами крови на переднем и заднем сидениях, а неподалеку были найдены лужи крови и детали военного снаряжения двух офицеров. Судя по опубликованным фотографиям, УАЗ был просто смят шквальным огнем, у находившихся в машине "не было даже секундной возможности достать оружие и начать отстреливаться".

Это тот самый УАЗ, на котором российские военные попали под обстрелhttps://t.co/azRM2r5eaq pic.twitter.com/KbZ03CJJvh — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 26, 2019







Предполагалось, что двое пассажиров УАЗа погибли на месте, а их тела нападавшие забрали вместе с двумя выжившими. Известно, что в провинции Дейр-эз-Зор продолжают существовать убежища ИГИЛ*, жертвами которой и могли стать попавшие в засаду военные.

Вскоре поступили известия о том, что российское Министерство обороны организовало спасательную операцию. Также выяснилось, что из попавших в засаду российских военных двое были полковниками, еще один - майором. Один из полковников относился к командованию 7-й бригады Сирийских правительственных сил, находящейся под совместным руководством российских и сирийских военных начальников.

УАЗ с россиянами двигался по трассе Пальмира - Аль-Маядин, пролегающей через пустыню, для создания наблюдательного пункта Вооруженных сил РФ в районе нефтяного месторождения Кум. Машину с офицерами сопровождала колонна из шести автомобилей, в которых находились около 30 бойцов - россиян и сирийцев, а также два пикапа, укомплектованных крупнокалиберными пулеметами. Однако УАЗ отбился от остальной колонны и был атакован противником.

Как подтвердили люди, присутствовавшие на месте происшествия после обнаружения расстрелянного УАЗа, российские офицеры, очевидно, были застигнуты врасплох: двое из них погибли на месте, а двое остальных скончались несколькими часами позже.

Российское Минобороны вскоре после случившегося отправило в пустыню спасательный отряд. Позиции террористов в пустыне были обнаружены и уничтожены. Тогда же отряд обнаружил и забрал тела погибших военных.

Что же касается того, как именно террористы узнали о колонне, то высокопоставленный командир в составе российского подразделения сообщил, что в районе Дейр-эз-Зор на стороне правительственных сил воюют боевики, прежде поддерживавшие ИГИЛ*, а ныне согласившиеся на примирение с режимом. Вероятно, информацию о машине с ценными пассажирами и детали их маршрута из Аль-Маядина в Пальмиру боевики получили именно от подобных перебежчиков. Другой собеседник заявил, что источником утечки могли стать проиранские подразделения, дислоцированные в Аль-Маядине и находящиеся в непростых отношениях с российскими военными подразделениями.