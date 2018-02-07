Толщина снежного покрова в парижском регионе утром 8 февраля составила 15 сантиметров. Сотни автомобилистов провели ночь в своих автомобилях в пригороде Парижа после того, как службам не удалось вовремя расчистить дороги.
Полностью парализованным оказалось движение автобусов, большая часть пригородных поездов также не выполняют рейсов. На несколько часов остановилось железнодорожное сообщение между окрестностями Парижа и аэропортом Шарль-де-Голль. Эйфелева башня остается закрытой.
В ряде регионов школьным автобусам не позволили развоить детей. В 25 французских департаментах остается оранжевый уровень тревоги из-за опасных погодных условий и гололеда на дорогах.
Как сообщалось, в январе в Париже было наводнение: из-за сильных дождей река Сена вышла из берегов и затопила прибрежные улицы. В Париже и окрестностях эвакуировали 1500 человек, примерно столько же домов остались без электричества, были закрыты несколько выставок и музеев.
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