На опубликованных компаний Digital Globe спутниковых снимках запечатлены склад химического оружия и бункер в Хим Шиншар под Хомсом до и после ракетных ударов США и союзников.

В руины также превратился Центр разработки и исследования химического оружия в Барзахе под Дамаском.

Как сообщалось, рано утром в субботу США, Великобритания и Франция нанесли по трем объектам в Сирии. Военная операция к человеческим жертвам не привела.

В субботу вечером представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что все цели были поражены "точным, ошеломляющим и эффективным" образом. Это Центр разработки и исследования химического оружия в Барзахе под Дамаском (76 ракет, 57 из них — "Томагавки"), склад химического оружия в Хим Шиншар под Хомсом (22 ракеты) и бункер с химическим оружием в Хим Шиншар (7 ракет "Скаут"). По словам Маккензи, ни один из самолетов и ни одна из ракет не были перехвачены системами ПВО Сирии.

По данным СМИ, под огонь попали также штаб Республиканской гвардии Сирии, аэропорт Мезза в Дамаске и аэропорт Ад-Думейр в Восточной Гуте, сообщает BBC.

В свою очередь, в минобороны России заявляют, что большинство ракет (71 из 103 запущенных) были сбиты на подлете к целям. Власти Сирии также сообщили, что сбили примерно две трети выпущенных коалицией ракет, что соответствует российской оценке.