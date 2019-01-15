Вечером 14 января по всей Польше люди вышли на улицы, чтобы почтить память мэра Гданьска Павла Адамовича, погибшего в результате нападения на благотворительном концерте, и выступить против насилия и агрессии, пишет "Дождь".
Lenkijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves gedėti nužudyto Gdansko mero
© AFP / Scanpix

Стихийные траурные митинги прошли в понедельник во многих городах Польши. В Гданьске на акцию пришли 16 тысяч человек, в том числе председатель Европейского совета Дональд Туск и бывший президент Польши Лех Валенса.

Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда предложил лидерам парламентских партий, а также крупнейших политических сил, не представленных в Сейме, провести совместный марш против насилия и ненависти в связи с покушением 13 января на мэра Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося 14 января после ножевых ранений.

Встреча по вопросу проведения марша была назначена на 16.00 в Президентском дворце в Варшаве, сообщает "Радио Польша".

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