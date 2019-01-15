Стихийные траурные митинги прошли в понедельник во многих городах Польши. В Гданьске на акцию пришли 16 тысяч человек, в том числе председатель Европейского совета Дональд Туск и бывший президент Польши Лех Валенса.

Za chwilę zaczynamy wiec Przeciwko Nienawiści i Przemocy w @gdansk.u pic.twitter.com/6E6Q8cFP8W— Samorząd Województwa Pomorskiego (@PomorskieEU) January 14, 2019

Czasem milczenie jest ważniejsze niż setki słów. Marsz Milczenia Warszawa pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. pic.twitter.com/c7bQHY0Mfa— Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) January 14, 2019

Lublin pożegnał prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Na placu Łokietka pojawiło się ok 700 mieszkańców. pic.twitter.com/OWEDIvwnPL— Sebastian Białach (@sebabialach) January 14, 2019

Wrocławianie zaczynaja zbierać się na pl. Nowy Targ. Zapalają znicze ku pamięci zabitego Pawła Adamowicza ⁦@OnetWiadomosci⁩ pic.twitter.com/hjanzBEc4l— Tomasz Pajączek (@TomaszPajaczek) January 14, 2019

Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда предложил лидерам парламентских партий, а также крупнейших политических сил, не представленных в Сейме, провести совместный марш против насилия и ненависти в связи с покушением 13 января на мэра Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося 14 января после ножевых ранений.

Встреча по вопросу проведения марша была назначена на 16.00 в Президентском дворце в Варшаве, сообщает "Радио Польша".