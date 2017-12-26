Полиция арестовала украинскую активистку Femen Алису Виноградову, попытавшуюся украсть фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщили в пресс-службе движения, получившего известность благодаря эпатажным акциям протеста.

На кадрах, переданных информационными агентствами с места событий, видно, как полуобнаженная девушка с надписью на спине "Бог - это женщина!" прорывается к рождественской инсталляции. Она выхватывает из яслей фигурку младенца, после чего к ней подбегают четверо полицейских в форме. Как следует из более поздних кадров, с места происшествия уже одетую Виноградову увели двое сотрудников правоохранительных органов. Представители Femen утверждают, что связи с активисткой "нет до сих пор", и призывают Ватикан освободить ее.

За два часа до послания Франциска

Как передают итальянские СМИ, инцидент произошел за два часа до рождественского послания Urbi et Orbi папы римского Франциска, которое тот по традиции должен был произносить с балкона собора Святого Петра.

В Femen пояснили, что акция была направлена против политики Святого престола по пропаганде запрета абортов и осуждению контрацепции. "Femen призывает женщин следовать примеру движения и похищать младенцев из религиозных вертепов, тем самым констатируя свое право распоряжаться собственным телом", - пояснили в пресс-службе.

Это не первая подобная провокация украинского движения. В 2014 году другая активистка Яна Жданова также пыталась выкрасть фигурку Иисуса из яслей.