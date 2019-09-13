ФОТО: похороненные рука в руке на античном кладбище в Италии" Ромео и Джульетта" оказались мужчинами

Держащиеся за руки "влюбленные", останки которых были обнаружены в 2009 году при раскопках античного некрополя в итальянском городе Модена, оказались молодой однополой парой. К такому выводу ученые пришли благодаря новой технологии — извлечению белков из зубной эмали. Одна из изоформ белка амелогенина присутствует только у мужчин, поясняется в исследовании.
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До сих пор точно установить пол погребенных было невозможно из-за плохой сохранности костей, пролежавших в земле около 1600 лет, но СМИ сразу окрестили их "Ромео и Джульеттой", подразумевая, что это мужчина и женщина. Результаты анализа не означают, что между парой из Модены была гомосексуальная связь, хотя ученые этого и не исключают.

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Против любовной версии говорит тот факт, что в 4-6 веках, которыми датируется захоронение, уже действовали христианские религиозные запреты и гомосексуализм считался преступлением. Поэтому вряд ли мужчин стали бы хоронить рука об руку в одной могиле, чтобы подчеркнуть их романтические отношения.

К тому же, подобная практика в принципе не была распространена в период поздней античности. В найденных прежде захоронениях подобного типа останки обнимающихся или держащихся за руки людей как правило принадлежали мужчине и женщине либо даже семьям с детьми. В некоторых случаях это были ритуальные жертвы.



Более вероятно, что моденские покойники были родственниками — родными или двоюродными братьями, погребенными вместе именно из-за семейных связей. Также это могли быть боевые товарищи или друзья, погибшие в результате некой схватки. Помимо этого совместного захоронения в некрополе Модены обнаружили еще 11 останков в отдельных могилах, некоторые — со следами ран от оружия. Это позволяет предположить, что здесь были похоронены жертвы военного конфликта.

NEWSru.com
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