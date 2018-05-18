Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. Он направлялся в город Ольгин на востоке Кубы.
Очевидцы сообщают, что над местом падения виден большой столб дыма. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет, однако СМИ утверждают, что как минимум три человека выжили.
К месту крушения прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель. В свою очередь российское посольство на острове не исключило, что на борту могли быть россияне, однако точной информации на этот счет у дипломатов пока нет.
Государственные СМИ утверждают, что, самолет принадлежал мексиканской компании Damojh, а у кубинской Cubana de Aviacion был в аренде. При этом, по данным СМИ, управлял самолетом иностранный экипаж.
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