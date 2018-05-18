Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе. На борту было 104 человека, сообщают СМИ.
Kuboje po pakilimo sudužo keleivinis lėktuvas Boeing-737
© AFP / Scanpix

Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. Он направлялся в город Ольгин на востоке Кубы.

Очевидцы сообщают, что над местом падения виден большой столб дыма. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет, однако СМИ утверждают, что как минимум три человека выжили.

К месту крушения прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель. В свою очередь российское посольство на острове не исключило, что на борту могли быть россияне, однако точной информации на этот счет у дипломатов пока нет.

Государственные СМИ утверждают, что, самолет принадлежал мексиканской компании Damojh, а у кубинской Cubana de Aviacion был в аренде. При этом, по данным СМИ, управлял самолетом иностранный экипаж.

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