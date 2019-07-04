Папа римский Франциск в четверг, 4 июля, принял в Ватикане президента России Владимира Путина, прибывшего с визитом в Италию. Это уже третья встреча между двумя лидерами. Глава российского государства приехал в Ватикан почти с часовым опозданием. Его встреча с понтификом за закрытыми дверьми продолжалась, согласно протоколу, около часа.

При встрече и прощании Франциск и Путин обменялись рукопожатиями и улыбками. Они также обменялись подарками. Подробности переговоров между папой и Путиным, проходивших лишь в присутствии переводчиков, неизвестны.

Сирия, Украина и Венесуэла

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии переговоров сообщил, что стороны, в числе прочего, планируют обсудить восстановление христианских святынь в Сирии, гуманитарные проекты Римской церкви на востоке Украины и ситуацию в Венесуэле. Ушаков исключил возможность приглашения Франциска в Россию в настоящее время.

В ходе предыдущей встречи в Ватикане в июне 2015 года, римский первосвященник призвал российского президента принять серьезные меры для установления мира в Донбассе.

Украина является одной из острых тем на переговорах между Ватиканом и Москвой. Большая часть пророссийских сепаратистов в Донбассе принадлежат к Русской православной церкви. В то же время большинство украинцев являются приверженцами Православной церкви Украины или греко-католиками. Последние признают своим духовным лидером папу римского.