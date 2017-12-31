Первыми Новый 2018-й год встретили жители тихоокеанских островов Самоа, Тонга и Кирибати. С размахом Новый год отпраздновали жители Австралии, Новой Зеландии, Китая, Японии и Индии.
Naujieji metai Sidnėjuje
© Reuters / Scanpix

Бангкок отметил Новый год эффектным салютом над рекой Чао Прайя.

Жители Сеула встретили Новый год со светящимися воздушными шарами в руках.

За грандиозным световым шоу в австралийском Сиднее наблюдало около 1 миллиона человек.

В Сингапуре отсчет часов и минут до наступления 2018 года также сопровождался красочным фейерверком.

Жители Дели собрались для встречи Нового года у монумента "Ворота Индии".

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