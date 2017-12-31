Бангкок отметил Новый год эффектным салютом над рекой Чао Прайя.
Жители Сеула встретили Новый год со светящимися воздушными шарами в руках.
За грандиозным световым шоу в австралийском Сиднее наблюдало около 1 миллиона человек.
В Сингапуре отсчет часов и минут до наступления 2018 года также сопровождался красочным фейерверком.
Жители Дели собрались для встречи Нового года у монумента "Ворота Индии".
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