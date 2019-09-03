По меньшей мере 5 человек погибли на Багамских островах в результате разрушений, причиненных ураганом "Дориан". Об этом в ночь на вторник, 3 сентября, сообщает агентство Reuters
© DELFI montažas

"Мы находимся в ситуации исторической трагедии", — заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, подчеркнувший, что главной миссией властей является поиск пострадавших, спасение их и восстановление разрушенного. "Дориан" вызвал на островах сильнейшие наводнения.

Между тем ураган, которого с опасениями ждут в США, на данный момент фактически остановился. По данным метеорологов, в высоких слоях атмосферы сейчас безветренно, что заставляет "Дориан" буксовать на месте. По словам метеорологов, хоть присутствие урагана на Багамах и приносит островам многочисленные разрушения, но это может ослабить удар, который он нанесет по Флориде.

Статьи по теме:
В Южной Каролине готовят к эвакуации 830 тысяч жителей из-за урагана "Дориан"  (2)
Ураган "Дориан" усилился до максимальной категории  (1)

Власти штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида намерены эвакуировать жителей прибрежных зон. В Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине и Флориде введено чрезвычайное положение. Власти Джорджии также ввели режим ЧС в нескольких округах штата.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Ураган "Дориан" угрожает Космическому побережью во Флориде

По мере приближения мощного урагана "Дориан" к...

Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана (12)

Президент США Дональд Трамп в четверг неожиданно...

В мире

Rusijos dienos minėjimas apsišaukėliškoje Donecko liaudies respublikoje Donecko liaudies respublika

"Только пять баллов!": как идет борьба за школьников самопровозглашенных республик Донбасса (1)

Траурное мероприятие в память о погибших детях у здания...

ФОТО: на Багамах 5 человек погибли от разрушительного урагана "Дориан"

По меньшей мере 5 человек погибли на Багамских островах...

Борис Джонсон: я не буду просить об отсрочке Brexit

Премьер Британии Борис Джонсон заявил в понедельник,...

Иран признал факт взрыва ракеты при запуске (1)

Иран в понедельник впервые признал, что ракета,...

В Украине детей без прививок не будут пускать в школу и детский сад (1)

С 1 сентября в Украине детей без прививок не будут...

TOP новостей

Namo statybos Namo statybos

Массовое злоупотребление: вокруг Вильнюса на сельскохозяйственной земле строят дома (6)

Вы хотите построить дом в красивом месте недалеко от...

Самые влиятельные в Литве 2019: рейтинг чиновников и служащих (10)

В списке самых влиятельных чиновников и служащих –...

Литовский город, в котором за жилье платят, сколько просят, поскольку выбора нет (2)

Новый жилищный рынок в Алитусе – один многоквартирный...

Три месяца после трагедии в Юрбаркасе: с пострадавшей девушкой все еще работают психологи

Трагедия в Юрбаркасе, которая произошла в конце мая,...

Во вторник будет по-осеннему холодно и дождливо

Во вторник погода сильно изменится. Значительно...