Boeing 737, летевший с военной базы Гуантанамо на Кубе в американский Джексонвилль (Флорида), съехал в реку во время посадки. Инцидент произошел 3 мая около 21:40 по местному времени. На борту находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа, жертв нет, сообщается в пресс-релизе военно-морской базы США в Джексонвилле.
© AP / Scanpix

По данным местной полиции, госпитализирован 21 человек. У пострадавших нет серьезных ранений. Самолет оказался на мелководье, затопления не последовало. Пожарные сняли пассажиров и членов экипажа с крыла лайнера.

Командующий военно-морской базой в Джексонвилле назвал посадку чудом, отметив, что все могло быть намного хуже. По факту инцидента проводится расследование. Компания Boeing в своем Twitter сообщила, что знает о происшествии и выясняет обстоятельства.

Статьи по теме:
СМИ: из-за нехватки членов экипажа из Вильнюса в Венецию не вылетел самолет Ryanair  (5)
Авиакомпаниям США запретили низкие полеты над Венесуэлой  (3)

Самолет принадлежит компании Miami Air, которая по контракту с военными дважды в неделю совершает чартерные рейсы между материковой частью США и заливом Гуантанамо, сообщает Reuters.


Телеканал News4Jax отмечает, что вечером в пятницу, когда самолет совершил аварийную посадку, в Джексонвилле была сильная гроза и шли проливные дожди.

Одна из пассажирок рассказала CNN, что аварийная посадка проходила в непростых погодных условиях, а перед полной остановкой лайнер несколько раз "подпрыгнул". Она добавила, что борт прибыл в Гуантанамо с четырехчасовым опозданием, и пассажиры предыдущего рейса предупредили, что в салоне не работает кондиционер.

По данным телеканала, самолет перевозил военнослужащих домой, в отпуск или для получения медицинской помощи. На борту также были семьи военных, включая детей и пожилых людей. После аварийной посадки паники не было, экипаж сработал оперативно, люди помогали друг другу выбраться на крыло воздушного судна.

Компания Boeing в последнее время привлекла к себе повышенное внимание после двух крупных авиакатастроф с новейшими лайнерами 737 MАХ в Индонезии и Эфиопии. В первом крушении погибли 189 человек, во втором - 157. В результате многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Истребители воздушной полиции НАТО лишь один раз сопровождали российский самолёт (17)

Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, на...

В мире

Посол США в ФРГ раскритиковал Европу за нерешительность в отношениях с Россией (1)

Американский дипломат Ричард Гренелл напомнил...

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая и готовит ответ на "паспортный указ" Путина

Новоизбранный президент Владимир Зеленский на...

Доклад: преследование христиан в мире - почти на уровне геноцида (1)

Преследования христиан в некоторых регионах мира почти...

Армия Израиля атакует позиции ХАМАСа и "Исламского джихада" в секторе Газы (3)

В субботу, 4 мая, около 14:00, пресс-служба армии сообщила,...

Сеул заявил о новом испытании ракеты в КНДР (2)

Северная Корея запустила в сторону Японского моря...

TOP новостей

ЛСДП призывает голосовать за двойное гражданство, игнорировать референдум о количестве членов Сейма Литвы (46)

Оппозиционная Литовская социал-демократическая...

Литва обратилась в ЕК в связи с безответственным подходом Беларуси к ядерной безопасности МИД Беларуси назвал заявления литовской стороны "безосновательными и откровенно лживыми" (122)

В пятницу Литва обратилась в Европейскую Комиссию по...

Погода: выходные ожиданий не оправдают

В субботу над странами Балтии пройдёт небольшой циклон,...

ФОТО, ВИДЕО: сборная Литвы по хоккею празднует историческую победу (1)

Национальная сборная Литвы по хоккею с четвертой...

На восстановление собора Парижской Богоматери жители Литвы пожертвовали более 850 евро (136)

За две недели жители Литвы пожертвовали около 850 евро...