По данным местной полиции, госпитализирован 21 человек. У пострадавших нет серьезных ранений. Самолет оказался на мелководье, затопления не последовало. Пожарные сняли пассажиров и членов экипажа с крыла лайнера.

Командующий военно-морской базой в Джексонвилле назвал посадку чудом, отметив, что все могло быть намного хуже. По факту инцидента проводится расследование. Компания Boeing в своем Twitter сообщила, что знает о происшествии и выясняет обстоятельства.

Самолет принадлежит компании Miami Air, которая по контракту с военными дважды в неделю совершает чартерные рейсы между материковой частью США и заливом Гуантанамо, сообщает Reuters.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS