После Исламской революции конца 70-х женщинам нельзя смотреть матчи мужских команд. Иран — единственная страна-участница ЧМ-2018, где действует такой закон, сообщает Sports.ru.

Несколько дней назад догму почти сломали — босс "Азади" объявил, что женщин не только пропустят на трибуны в составе "семейных подразделений", но и разрешат просмотр футбола в общественных парках Тегерана. Но за несколько часов до начала игры городские власти передумали, не объяснив причины.

На "Азади" матч с Марокко смотрели только мужчины, а в парках отменили установку экранов. Впереди как минимум две встречи группового этапа с Португалией и Испанией — насчет них еще ничего не решено.

Ранее в центре Тегерана к старту ЧМ возвели рекламный баннер с фанатами — женщин среди них не было. После бурной реакции медиа фото на баннере заменили — женщины все же появились.

В России, куда приехало несколько сотен иранских болельщиков, жесткие нормы запрета не действуют. Поэтому в Санкт-Петербурге на матче Иран — Марокко иранские болельщицы наравне с мужчинами присутствовали на трибунах. Некоторые из девушек даже были без хиджабов.

А вечером и на улицы Тегерана вышли местные жители: мужчины и женщины бурно отмечали победу иранской сборной в стартовом матче ЧМ-2018 над сборной Марокко (1:0).