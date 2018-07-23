На присланных в редакцию фотографиях видно, как на балконе одного из отелей в центре Таллинна женщина принимает воздушные ванны в чем мать родила.
Обнажённая в Таллинне
© Skaitytojo nuotr.

Ее не смущают даже работающие рядом строители.

Обнажённая в Таллинне
Обнажённая в Таллинне
© Skaitytojo nuotr.
Обнажённая в Таллинне
Обнажённая в Таллинне
© Skaitytojo nuotr.
rus.delfi.ee
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