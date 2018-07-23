На присланных в редакцию фотографиях видно, как на балконе одного из отелей в центре Таллинна женщина принимает воздушные ванны в чем мать родила.
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ФОТО: И строители не помеха! В центре Таллинна женщина загорала на балконе в чем мать родила
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