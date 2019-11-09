ФОТО: Финские пляжи засыпало ледяными яйцами

Пляжи на побережье Ботнического залива усыпаны тысячами ледяных яиц. Фотограф Ристо Маттила запечатлел пейзаж на побережье финского острова Хайлуото.

Как объясняют гляциологи, появление ледяных яиц - очень редкое явление, связанное с погодными условиями. Необходимо сочетание ветра определенной скорости и направления, определенной температуры воды и воздуха и наличия на пляже песка.

Холодные волны накатывают на песчаный пляж, вода обволакивает мелкие песчинки и при этом моментально застывает, образуя шарообразные льдинки.

Как рассказал Би-би-си Ристо Маттила, который живет на берегу Ботнического залива в городе Оулу, ранее ему никогда не приходилось наблюдать подобное явление.

"Я приехал на пляж Марьяниеми с женой. Было солнечно, ветрено, около -1 градуса по Цельсию. И тут мы увидели это удивительное явление. По всему пляжу были рассыпаны снежные и ледяные яйца - вдоль всей береговой линии", - говорит фотограф.



По словам Ристо Маттилы, ледяные шары были рассыпаны на протяжении метров 30-ти вдоль береговой линии, самые маленькие из них были размером с обычное куриное яйцо, самые большие - как футбольный мяч.

"Это была потрясающая картина. Я никогда раньше, за все 25 лет жизни у побережья, не видел ничего подобного. У меня с собой был фотоаппарат, и я решил запечатлеть эту картину для потомков", - говорит Ристо Маттила.

Чтобы такие снежные и ледяные шары могли сформироваться, должно быть относительно холодно - около нуля градусов по Цельсию - и немного ветрено, говорит эксперт программы Би-би-си "Погода" Джордж Гудфеллоу.



"Шары увеличиваются по мере того, как вода, приходящая с каждой волной, застывает на их поверхности. Таким образом, получается гладкий ледяной шар, который остается на пляже", - говорит Джордж Гудфеллоу.

Подобное явление три года назад - в начале ноября 2016 года - наблюдали жители ямальского села Ныда.

Тогда 18 километров побережья Обской губы оказались усыпаны ледяными шарами размером от 10 до 25 см в диаметре. Некоторые шары достигали метра в диаметре.

Подобное явление наблюдалось ранее и на берегу озера Мичиган близ Чикаго.