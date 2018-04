Рейс 1380 компании Southwest Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Филадельфии, так как в результате инцидента оказались повреждены крыло, фюзеляж и окна самолета.

На сделанной диспетчерами записи разговоров в кабине слышно, как одна из пилотов говорит: "У нас тут дыра и кто-то [в нее] вылетел".

Это первый инцидент гибели пассажира на борту американского пассажирского самолета с 2009 года.

Инцидент произошел во вторник утром. "Боинг" 737-700 выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас. На борту было 143 пассажира и пятеро членов экипажа.

По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно.

Аварийная посадка в Филадельфии была совершена в 15.20 по Гринвичу и прошла успешно.

Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) сообщает об одном погибшем.

Глава NTSB Роберт Самуолт сказал журналистам что загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.

"Ну и полет! Все обошлось! Мы живы!" - пишет Джо Маркус в "Твиттере".

Глава пожарной службы Филадельфии Адам Тиэль сообщил, что семерым пассажирам была оказана медицинская помощь в связи с незначительными ранениями, но госпитализация никому не потребовалась.

По его словам, пассажиры и экипаж "вели себя потрясающе в столь сложных условиях".

Пожарные обнаружили, что в одном из двигателей была небольшая утечка топлива и небольшой пожар. После приземления огонь был немедленно потушен.

Компания Southwest Airlines выпустила заявление, назвав произошедшее "трагическим происшествием" и выразив глубокое сочувствие всем, кому пришлось пережить этот инцидент.

Как рассказал в интервью Си-эн-эн один из пассажиров Кристофер Джонсон, "неожиданно мы услышали громкий взрыв".

"Двигатель с левой стороны был разорван на куски, - продолжил он. - Было страшно".

В соцсетях уже появились фотографии и видео пассажиров в кислородных масках. На видео хорошо видно как сотрясается весь самолет.

@SouthwestAir These are the hero’s of SWA 1380 NYC to Dallas We lost an engine mid-flight and they guided back to Philly saved 149 on board pic.twitter.com/RNA8sXRBZA— Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) 17 April 2018