ФОТО: Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи, дома на островах разрушены и затоплены

Он отметил, что два человека, которые были ранены и доставлены в больницу острова Нью Провиденс, скончались.
Таким образом, число жертв стихии выросло до семи человек.
По его словам, вероятнее всего, это не окончательные цифры.
Миннис также отметил, что, по меньшей мере, 25 человек получили ранения.
Он подчеркнул, что “Дориан” причинил серьезный ущерб двум крупным островам — Абако и Большой Багама.
Премьер-министр добавил, что город Марш-Харбор на острове Абако практически опустошен “Дорианом”. От стихии пострадали более 60% домов.
Он подчеркнул, что “Дориан“ — “самый большой национальный кризис в истории нашей страны”.
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