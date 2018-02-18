В день проведения антиправительственной акции шесть станций метро в центре Киева примерно на час прекратили работу из-за подозрений о минировании. Ранее Саакашвили получил вид на жительство в Нидерландах, передает Deutsche Welle.
Michailas Saakašvilis
© Sputnik / Scanpix

В Киеве в воскресенье, 18 февраля, прошел марш в поддержку оппозиционного политика Михаила Саакашвили. В акции приняли участие до 8 тысяч человек. Шествие началось у парка им. Тараса Шевченко и прошло до Михайловской площади, где некоторые участники акции выступили со сцены.

Демонстранты держали в руках плакаты с такими надписями, как "Порошенко - новый Янукович", "Порошенко не наш президент", и скандировали "Позор этой власти" и другие лозунги.

Сообщение о минировании метро

В тот же день примерно на один час прекратили работу шесть станций метро в центре Киева - "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого" и "Золотые ворота".

Как сообщается в микроблоге метрополитена в Twitter, из-за поступления "анонимного сообщения о минировании" были закрыты вход и выход со станций, поезда на них не останавливались. Через час руководство метро сообщило, что станции продолжили работу, так как завершилась проверка, в ходе которой взрывоопасные предметы обнаружены не были.

Без гражданства, но с правом на проживание в ЕС

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Таким образом он стал лицом без гражданства, так как ранее уже был лишен грузинского. В сентябре политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников и вновь включился в политическую борьбу.. В феврале украинские власти на основании соглашения о реадмиссии выдворили его в Польшу.

14 февраля лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской области Саакашвили получил вид на жительство в Нидерландах, так как он женат на гражданке этой страны Сандре Рулофс, у пары двое детей. Саакашвили намерен продолжать борьбу против коррупции в Украине и вернуть себе украинское гражданство.

Deutsche Welle
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