Один из двенадцати приговоренных сумел избежать веревки, покончив с собой за три часа до казни - Герман Геринг принял цианистый калий. Кто именно пронес в строго охраняемую тюрьму капсулу с ядом, до сих пор точно не известно. Еще один был приговорен к смерти заочно - личного секретаря фюрера Мартина Бормана так и не удалось поймать.

В отношении остальных 10 приговоры были приведены в исполнение. Их вешали по одному. Очередного осужденного нациста вводили в спортзал тогда, когда предыдущий еще был на виселице. Палачом для всех них стал старший сержант 3-й армии США Джон Вудз, на счету которого к тому моменту уже было 347 казней. Помогал Вудзу доброволец, служащий военной полиции Джозеф Мальта.

Первым на эшафот взошел обергруппенфюрер СС, бывший министр иностранных дел "третьего рейха", советник Адольфа Гитлера по внешней политике Иоахим фон Риббентроп. Дверь в его камеру отворилась около часа ночи 16 октября. Начальник тюрьмы, американский полковник Эндрюс зачитал еще раз приговор. Риббентропу черной веревкой связали за спиной руки. Два солдата военной полиции поднялись вместе с ним по лестнице в 13 ступенек на эшафот.

американский сержант Джон Вудс демонстрирует свое "ноу-хау" - легендарную петлю с 13 узлами. pic.twitter.com/L0k8YpmHRr

— Ahmad (@AlAhmediya) May 13, 2015

Риббентропа поставили на закрытую крышку люка и связали ему ноги. Его спросили, не хочет ли он что-то сказать. После высокопарной тирады Риббентропа о спасении своей души и мире во всем мире сержант Джон Вудз накинул преступнику на голову черный колпак и затянул на шее веревку. Палач привел в действие механизм, и створки люка открылись, пишет Deutsche Welle.

Несмотря на то, что техасец Джон Вудз до этого привел в исполнение около трехсот смертных приговоров, казнь главных нацистских преступников он организовал плохо. Люки оказались слишком узкими, и многие из приговоренных, падая в них с веревкой на шее, ударялись о края люка. На сделанных после казни фотоснимках видно, например, что голова бывшего командующего вермахта, генерал-фельдмаршала Кейтеля залита кровью.

Три виселицы сержант Вудз соорудил всего за сутки. На экзекуцию отводилось не больше трех часов, включая последнее слово и беседу со священником. Однако в итоге Вудз сумел сократить общее время казни. С одной виселицы еще снимали труп казненного, а к другой на эшафот уже вели следующего. "Десять человек за 103 минуты. Это быстрая работа", - вспоминал он потом. Из-за этой спешки длина веревки и глубина люка были рассчитаны плохо, и приговоренные умирали не мгновенно, от перелома шейных позвонков, а от удушья.

Риббентроп хрипел в петле около 15 минут, Йодль - 18, Кейтель - 24. Правда, собравшиеся, общим числом 40 человек, среди которых было восемь журналистов (по двое от СССР, США, Франции и Великобритании), этих предсмертных мук не видели: помост закрывали деревянные щиты и темный брезент.

Казнили после полуночи в спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Виселицы Вудс соорудил всего за сутки pic.twitter.com/D4Xj8EXuk6— Ahmad (@AlAhmediya) May 13, 2015

За Риббентропом в иной мир последовали в том порядке, в котором приведены здесь:

- генерал-фельдмаршал, Начальник штаба Верховного командования ВС Германии Вильгельм Бодевин Йоханн Густав Кейтель;

- обергруппенфюрер СС, генерал полиции и войск СС, начальник Главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер;

- генерал-полковник, глава оперативного управления Верховного командования ВС "третьего рейха" Альфред Йодль;

- обергруппенфюрер СС, комиссар по рабочей силе в управлении четырехлетнего плана Эрнст Фридрих Кристоф "Фриц" Заукель;

- обергруппенфюрер СА, главный редактор еженедельника "Der Stürmer" Юлиус Штрейхер;

- обергруппенфюрер СС, рейхскомиссар Нидерландов Артур Зейсс-Инкварт;

- обергруппенфюрер СС, рейхсляйтер, генерал-губернатор Польши Ганс Михаэль Франк;

- рейхсляйтер, рейхсминистр внутренних дел "третьего рейха", рейхспротектор Богемии и Моравии Вильгельм Фрик;

- обергруппенфюрер СА, рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг.

После казни последнего в зал внесли тело отравившегося Германа Геринга и поставили носилки с ним под виселицей. Это был символический акт.

Трупы Геринга и других сфотографировали, в одежде и раздетыми, потом завернули в простыни и положили в гробы. Гробы опечатали. Утром их на грузовиках в сопровождении вооруженной охраны привезли в Мюнхен - в крематорий на окраине города.

В крематории не знали, кого именно будут сжигать: его работникам сказали, что это - погибшие американские солдаты. Здание оцепили. Каждый гроб перед кремацией открывали, чтобы убедиться в том, что труп не подменили. После кремации, которая продолжалась несколько часов, собрали пепел в ящик, который погрузили в автомобиль и увезли. Через два дня, ночью 18 октября, пепел высыпали с моста Мариенклаузен в реку Изар в Мюнхене. Это также проходило в обстановке секретности. Так что места, где "вечно вчерашние" могли бы поклониться праху главных нацистов, нет.