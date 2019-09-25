Высота небоскреба составляет 472 метра. В доме 131 этаж, на которых расположатся 179 роскошных апартаментов, минимальная цена которых составит, как прогнозируется 6,7 млн долларов. Из окон открывается вид на Центральный парк, озеро и реку Гудзон.

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#shoparchitects #nyc🗽🍎 #centralparktower A post shared by ࿇ลяφý࿇ (@argy_c) on Sep 18, 2019 at 10:17pm PDT



Самым высоким нежилым зданием в мире считается Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота — 828 метра.

