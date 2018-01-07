В воскресенье, 7 января, в Берлине начались предварительные консультации между консерваторами из Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании нового немецкого правительства. После провала попытки создать правящую коалицию с "зелеными" и либералами возобновление союза с социал-демократами осталось для лидера ХДС, канцлера ФРГ Ангелы Меркел единственной реалистичной возможностью создать правительство, обладающее парламентским большинством.

Перед началом первой встречи председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и исполняющая обязанности главы правительства Ангела Меркель, общаясь с журналистами, подчеркнула важность удачного исхода консультаций, указав, что она с оптимизмом ожидает результатов. При этом Меркель отметила, что потенциальные партнеры настроены работать "очень быстро, очень интенсивно".

"Меньше рассуждать и больше делать" намерен также лидер баварской партии ХСС Хорст Зеехофер, разделяющий оптимизм канцлера. "Конструктивный диалог, результаты которого будут открыты", пообещал своим избирателям лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.

Тем временем настроения в немецком обществе меняются. Так называемая "большая коалиция" консерваторов и социал-демократов теряет свою былую привлекательность для населения. Снижается и рейтинг самой Меркель.

ХДС/ХСС и СДПГ ищут общий знаменатель

Предварительные консультации - это самый начальный этап. На них предстоит прощупать, насколько совместимы идеологические представления партий, выяснить, есть ли общий знаменатель в подходах к тем или иным вопросам внутренней и внешней политики.

С такой задачей будущие потенциальные коалиционеры планируют управиться менее чем за неделю. Встречи будут проходить каждый день попеременно то в похожей по форме на утюг штаб-квартире СДПГ, то в штаб-квартире ХДС, то в берлинском представительстве Баварии - вотчине ХСС. Никаких промежуточных заявлений для прессы генеральные секретари трех партий делать не намерены, а итоговое коммюнике представят публике уже в субботу, 12 января.

Затем результаты поиска общих знаменателей будут обсуждать руководящие органы трех партий, а социал-демократы решили с этой целью провести 21 января в Бонне еще и внеочередной съезд. Только с его санкции могут начаться собственно коалиционные переговоры - выработка правительственной программы и конкретных целей на очередной легислатурный период, определение структуры правительства и распределение министерских портфелей.

На это уйдут еще месяца два, так что новое правительство появится в Германии, скорее всего, только к Пасхе, которая в этот раз выпадает в католической Европе на 1 апреля. И то - при условии, что итоги коалиционных переговоров поддержит большинство рядовых социал-демократов, которым предстоит выразить свое отношение к ним в ходе письменного внутрипартийного опроса.

Социал-демократы требуют уступок

Немецкие аналитики не очень высоко оценивают шансы Ангелы Меркель - после ее неудачи с "зелеными" и либералами - на возобновление коалиции с социал-демократами, которые уже дважды были ее партнерами по правительству (2005-2009 годы и с 2013-го).

На выборах в 2013 году консерваторы чуть было не получили абсолютное большинство, а потому могли поступиться некоторыми своими принципами и быть щедрыми на коалиционных переговорах с социал-демократами. На выборах 24 сентября прошлого года ХДС и ХСС понесли весьма чувствительные потери, так что идти на дальнейшие уступки консерваторам опасно.

Еще сложнее ситуация у социал-демократов, рискующих "в объятиях" консервативного канцлера вообще превратиться в маргинальную политическую силу. Партия ропщет, многие в ней считают, что надо было - как это сразу после выборов пообещал председатель СДПГ Мартин Шульц - остаться в оппозиции.

Чтобы заручиться согласием рядовых партийцев на повторное участие в правительстве Меркель, Шульцу надо сорвать на коалиционных переговорах с ней солидный куш, бросить, как пишут немецкие газеты, скальп к ногам своих социал-демократов. И сделать все это при наличии серьезных разногласий между ХДС, ХСС и СДПГ по вопросам миграционной политики, налоговой и здравоохранения.

Рейтинг Ангелы Меркель снижается

Не в пользу возобновления "большой коалиции" и перемены в немецком общественном мнении. Данные опроса института Infratest dimap, опубликованные вечером в четверг, 4 января, показали, что в Германии стало больше тех, которые критически относятся к такому варианту будущего правительства (52%), чем поддерживающих его (45%).

Для сравнения: четыре года назад, когда в октябре 2013 года начинались предыдущие переговоры о формировании коалиции консерваторов и социал-демократов, к их союзу положительно относились 66% избирателей в Германии.

Для Ангелы Меркель, однако, третья "большая коалиция" с СДПГ представляется единственной возможностью не только сформировать правительство парламентского большинства, но и, скорее всего, вообще остаться у власти. Зенит ее политической карьеры явно пройден.

Пусть большинство немцев (53%) по-прежнему хотели бы видеть ее на посту канцлера, 65% положительно отзываются о ее работе во главе правительства, а 70% считают гарантом политической стабильности. Вместе с тем две трети немцев (67%) понимают, что лучшие времена канцлера позади, а три четверти (75%) выступают за кадровое обновление руководства ХДС. Такой точки зрения, кстати, придерживаются и большинство самих христианских демократов - 60%.

Меркель некем заменить

Проблема в том, что Ангелу Меркель им пока некем заменить. Все потенциальные кронпринцы (и кронпринцессы), которые мелькают на страницах газет и экранах телевизоров, либо слишком молоды, либо малоизвестны, либо небесспорны внутри самой партии. Достойного преемника (или преемницу) христианские демократы надеются взрастить за следующие четыре года.

Но для этого им непременно нужно устойчивое правительство во главе с Меркель, что возможно только при участии в нем социал-демократов. Срыв коалиционных переговоров с СДПГ поставил бы на повестку дня вопрос о формировании правительства меньшинства или проведении повторных выборов, которых консерваторы хотят избежать во что бы то ни стало.

Рядовые избиратели смотрят на вещи иначе. По опросу Infratest dimap, более половины из них (54%) считают правильным проведение перевыборов, если консерваторы не смогут договориться с социал-демократами. 42% ратуют за правительство меньшинства. Причем доля сторонников такой экспериментальной для Германии, но вполне привычной, например, в Скандинавии модели по сравнению с ноябрем прошлого года возросло более чем вдвое.