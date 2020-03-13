Фондовые биржи в США пережили крупнейшее падение с 1987 года

Нью-Йоркская фондовая биржа в четверг, 12 марта, пережила крупнейший - с "черного понедельника" 1987 года - обвал, несмотря на решение Федеральной резервной системы (ФРС), исполняющей роль Центробанка США, выделить 1,5 трлн долларов (1,3 трлн евро) в качестве краткосрочных займов для стимулирования национальной экономики и стабилизации финансовой системы.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones в определенный момент торгов потерял 9,99 процента, опустившись на 2352,60 пункта - до отметки в 21 200,62 пункта. Фондовый индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США и называется "барометром американской экономики", рухнул на 9,51 процента (260,74 пункта) и пробил отметку в 2480,64 пункта. Показатель электронной биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, ушел вниз на 9,43 процента (750,25 пункта), достигнув уровня в 7 201, 80 пункта.

Падение на азиатских фондовых рынках

Обвал в США вызвал цепную реакцию на азиатских фондовых рынках. Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, через 90 минут торгов упал на 10,06 процента (1867,64 пункта), достигнув отметки в 16 691,98 пункта. Более широкий индекс TOPIX снизился на 9,38 процента (124,55 пункта), оказавшись на уровне в 1203,33 пункта.

РТС обрушился

Как свидетельствовали данные с Московской биржи на 18.51 мск 12 марта долларовый индекс РТС - основной индикатор фондового рынка России - рухнул на 11,03 процента (119,78 пункта), скатившись в район 966,40 пункта. Отметка в 1000 пунктов была пробита впервые с июля 2017 года.

Резкое снижение на мировых рынках связано с новостями о распространении коронавируса SARS-CoV-2. Ранее во Франкфурте-на-Майне индекс DAX обвалился более чем на 10 процентов до 9347,78 пункта, на фондовых биржах в Париже и Мадриде курсы снизились примерно в том же объеме.