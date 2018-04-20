По данным издания, Будапешт подозревает Сороса в том, что он нанял около 2 тысяч человек для вмешательства в парламентские выборы. 20 февраля парламент Венгрии начал рассматривать законопроект, который его инициаторы именуют пакетом законов "Остановить Сороса", чтобы ограничить предполагаемое воздействие миллиардера на внутреннюю политику. Парламент пока не принял его, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что закон смог бы исключить политическое влияние Сороса.

В частности, Будапешт хочет обязать все НПО, "способствующие в какой-либо форме нелегальной миграции", проходить специальную регистрацию и регулярно сдавать подробную отчетность о своей деятельности.

Фонд "Открытое общество", финансируемый известным магнатом и филантропом Джорджем Соросом закрывает свой региональный центр в Будапеште и открывает новый центр в Берлине, пишет австрийская газета Die Presse.

По данным венгерского портала 444.hu, филиал в Будапеште будет закрыт 31 августа. Прежде чем региональный центр окончательно переедет в Берлин, будет создан временный офис в Вене, пишет далее венгерское издание. По его данным, в будапештском центре фонда Сороса работают около 100 человек, 60 процентов из них — местные сотрудники, сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не расстроен уходом закрытием регионального центра в Будапеште. "Вы можете понять, что я не буду плакать, если фонд "Открытое общество" покинет Венгрию", — заявил он 20 апреля в интервью венгерскому радио.

В Европе у фонда Сороса есть также филиалы в Вене, Брюсселе, Париже и Лондоне. В Венгрии фонд "Открытое общество" работал с 1984 года. Стипендии, выдаваемые фондом для учебы за границей, ранее получали несколько основателей правящей в Венгрии партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", в том числе нынешний премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет 444.hu.

Американский миллиардер венгерско-еврейского происхождения, 87-летний Джордж Сорос считается жестким критиком Орбана. В июле 2017 года парламент Венгрии принял спорный закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями (НПО), финансируемыми из-за рубежа. В 2017 году Сорос перевел фонду "Открытое общество" около $18 млрд.