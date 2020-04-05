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Необходимо вложить миллиарды евро в бюджет Евросоюза, чтобы предотвратить катастрофу в будущем, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
© Zuma Press / Scanpix

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) убеждена, что бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет вновь "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.

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Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.

План Маршалла, предполагавший помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.

Deutsche Welle
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