Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) убеждена, что бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag.
"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет вновь "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.
Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.
План Маршалла, предполагавший помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.
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