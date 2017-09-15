Главный редактор Focus Роберт Шнайдер в четверг, 14 сентября, пояснил это представителям посольства России в Германии по телефону.

"Это был хороший разговор, в ходе которого я заверил, что у нас не было намерения унизить российского президента. Я сожалею, если люди тем не менее почувствовали себя оскорбленными", - приводятся слова Шнайдера в Facebook издания.

Пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин в свою очередь написал в Facebook, что Шнайдер "признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, в т.ч. перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж".

В последнем номере Focus в статье "50 аргументов в пользу Меркель" одним из пунктов было: "Она боится путинской собаки, но не боится "крепкого орешка" (при дословном переводе - "собаки". - Ред.) Путина". Посольство России потребовало от издания извиниться за это, в еженедельнике назвали словосочетание ироничной игрой слов.

Немецкое слово "Hund" (прямой перевод - "собака") равносильно по значению с "harter Hund", что можно перевести как "крепкий орешек".

К сожалению, иронию этой строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке, пояснили тогда DW в пресс-службе Focus.