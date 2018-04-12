По данным издания, воздушная техника, базирующаяся на базе Акротири на юге Кипра, выведена на взлетно-посадочные полосы и ожидает только сигнала для взлета.
В настоящее время на авиабазе находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами и готовых к военным действиям, отмечает The Times. Еще шесть самолетов Typhoon, вооруженных ракетами класса "воздух-воздух", в случае необходимости будут вести их прикрытие.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Тереза Мэй приказала британским военным привести подводные лодки в режим боевой готовности и направить их на расстояние ракетного удара по объектам в Сирии.
The Times также пишет, что к берегам Сирии движутся корабли британского ВМФ. Среди судов, базирующихся в Средиземном море, — эсминец HMS Duncan, оснащенный системой противовоздушной обороны. На его борту противокорабельные крылатые ракеты RGM-84 Harpoon и зенитный ракетный комплекс Sea Viper.
Источники The Telegraph отмечали, что Мэй готова отдать приказ о нанесении удара по Сирии без разрешения парламента. Как стало известно, в четверг, 12 апреля, глава правительства проведет заседание кабинета министров, посвященное ситуации в Сирии. Как пишет Sky News, ожидается, что на встрече премьер предложит одобрить участие Великобритании в операции в Сирии совместно с Францией и США.
Ранее сообщалось, что США также готовятся к возможной военной операции в Сирии. Так, эсминец USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", был замечен на расстоянии в 100 км от Тартуса, где расположена российская военно-морская база. Американская пресса сообщила, что в ближайшее время к кораблю присоединится ракетный эсминец USS Porter.
Накануне атомный авианосец USS Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера USS Normandy и четырех эсминцев вышел из порта в Норфолке (штат Вирджиния) и отправился в Средиземное море.
Между тем президент США Дональд Трамп, несмотря на обещание определиться с ответом из-за предполагаемой химатаки в Думе, по истечении поставленного им самим срока пока так и не принял решение.
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