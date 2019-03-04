Финским почтальонам разрешили не работать по пятницам

Почта расширила в начале этого года эксперимент, в рамках которого почтальоны могут по пятницам делать меньше часов или вообще не приходить на работу, трудясь дольше в другие дни. Это не затрагивает доставку писем и газет, которые необходимо разносить по определенным дням.
Эксперимент начался осенью прошлого года в Хельсинки и Коувола, но теперь к нему присоединились почтовики по всей стране.
Инициатором новой практики стали сами сотрудники Почты. "Эксперимент оказался удачным. Теперь на практике все хотят иметь возможность пользоваться гибким графиком, но конечно, нельзя отпускать всех почтальонов домой по пятницам. Поэтому работники пользуютсяэтой возможностью поочередно", — говорит директор отдела разработок Сами Репонен из Почты.
Согласно коллективному договору, почтальоны должны работать 38 часов в неделю. Почта Финляндии также сообщила, что, начиная с 1 марта, письма будут доставляться по адресу несколько медленнее, доставка будет занимать максимум четыре дня. Письмо или открытка, снабженные маркой тарифа "Плюс" по-прежнему будут доставлены за сутки.
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