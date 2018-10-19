Яницкин признан виновным по 16 пунктам, в числе которых — диффамация, оскорбления в отношении этнической группы, нарушение авторских прав.
Иск подали ставшая объектом онлайн-травли корреспондентка Yleisradio Джессикка Аро, активист — инициатор кампании по бойкоту организаций, размещавших свою рекламу на прокремлевском сайте и еще один человек, занимающийся связанными с беженцами вопросами. Журналистка обвинила распространителей кремлевской пропаганды в Финляндии в преследовании, диффамации с отягчающими обстоятельствами и подстрекательствах к диффамации.
С 2014 года Аро изучает распространение в Финляндии пророссийской пропаганды через социальные сети. В рамках исследования журналистка пообщалась с сотрудниками "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге. После этого Аро начали систематически преследовать в соцсетях и угрожать ей.
Еще один обвиняемый по делу прокремлевских троллей — называющий себя "представителем Донецкого сепаратистского движения" Йохан Бекман — приговорен к одному году условно. Суд обязал Яницкина, Бекмана и еще одного человека выплатить пострадавшим компенсацию в размере 136 тысяч евро.
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