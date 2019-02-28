На самом деле имело место редкое в этих местах оптическое явление — мираж. Оно возникает при определенных погодных условиях и из-за преломления света в резко различающихся по плотности и температуре слоях воздуха.

При этом люди наблюдают вместе с реально видимым отдаленным объектом (или участком неба) и его отражение в атмосфере, объясняют это явление ученые.

Пограничники поделились фото миража на своей странице в Twitter: