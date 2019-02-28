Финские пограничники, осуществлявшие патрулирование озера Инариярви в Лапландии, недалеко от границы с Россией, были озадачены, увидев внезапно возникший посредине покрытого льдом водоема большой остров. Это произошло в мороз, при температуре -25°C, днем и при безоблачном небе.
© AP/Scanpix

На самом деле имело место редкое в этих местах оптическое явление — мираж. Оно возникает при определенных погодных условиях и из-за преломления света в резко различающихся по плотности и температуре слоях воздуха.

При этом люди наблюдают вместе с реально видимым отдаленным объектом (или участком неба) и его отражение в атмосфере, объясняют это явление ученые.

Пограничники поделились фото миража на своей странице в Twitter:

NEWSru.com
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