Как пояснил директор иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф, причиной для отправки письма стала бурная дискуссия после выхода в свет книги Элины Саны, в которой шла речь о том, что Финляндия в 40-е годы прошлого века передала Германии три тысячи советских пленных, среди которых были и евреи.

В Финляндии традиционно считается, что финские солдаты СС участвовали только в боевых действиях и не были причастны к военным преступлениям, совершенным войсками СС, отмечает Yle. Однако в последнее время все больше историков и экспертов начинают опровергать общепринятый в обществе взгляд на историю. В частности, по мнению историка Андре Сванстрёма, политические воззрения финских солдат СС были еще более правыми, чем принято считать.

В Центре Симона Визенталя заявили, что если информация о причастности финских добровольцев к военным преступлениям подтвердится, то они хотели бы привлечь виновных к ответственности. Военный историк и основатель музея Карельского перешейка в Выборге Баир Иринчеев, в свою очередь, считает, что в возможном участии финских добровольцев СС в уничтожении евреев ничего удивительного нет.

"Книга Саны стала неким взрывом, потому что финны до этого утверждали, что они евреев не выдавали. Они говорили, что выдали немцам восемь человек, которые были без паспортов и находились в стране нелегально. А тут выходит Сана и говорит, что выдали три тысячи советских военнопленных, среди которых было несколько сотен евреев", - заявил Иринчеев.

"Есть несколько болезненных тем для Финляндии, которые до сих пор еще полностью не осмыслены: участие финских добровольцев СС в 1942 - 1943 годах в массовых убийствах евреев, советских военнопленных и гражданского населения, лагеря в Карелии, массовая гибель советских военнопленных в Финляндии в первую зиму 1941 - 1942 годов и то, что финны выдали СССР всех, в том числе тех, кого они сами позвали в так называемый батальон соплеменников", - перечислил историк.

По информации местных СМИ, в канцелярии президента Финляндии уже подтвердили получение письма от Центра Симона Визенталя и заявили, что соответствующий вопрос находится на стадии рассмотрения.