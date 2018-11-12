По его словам, крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS, произошедший в ноябре во время учений НАТО Trident Juncture, был организован намеренно — технически это "относительно легко". Сипиля заявил, что за попытками создать помехи стояла Россия, которая таким образом "дала сигнал" всем участникам учений.

Премьер-министр пообещал, что инцидент будет расследован и будут приняты ответные меры. "Я верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить источник вмешательства", — сказал он. Вмешательство в систему GPS Сипиля предложил воспринимать так же, как нарушение воздушного пространства, и заявил, что Финляндии следует подготовиться к новым подобным попыткам, так как создание помех сигналам GPS для авиации увеличивает риск аварий, в том числе и пассажирских самолетов.

Напомним, в конце октября НАТО начало боевую фазу крупнейших со времен холодной войны учений Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018"). По легенде, нападению вымышленного государства "Муринус" подверглись восточные и центральные районы Норвегии, и НАТО проводило операцию по освобождению своего союзника — переброске войск по морю, высадке десанта, нанесению ударов с моря и воздуха.

Согласно сценарию, на учениях разыгрывался сценарий ст. 5 Устава НАТО, гласящей, что нападение на любую страну Североатлантического альянса приравнивается к нападению на всю организацию. В НАТО подчеркивали, что сценарий — выдуманный, маневры же носили исключительно оборонительный характер и на них отрабатывалось сопротивление силам захватчиков. "Учения посылают четкий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО не стремится к конфронтации, но готово защищать всех союзников от любой угрозы", — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Маневры начались 25 октября недалеко от российских границ — на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. В них принимали участие все 29 стран — членов НАТО, а также подразделения Финляндии, Швеции и Украины: это 50 тысяч военных, 10 тысяч боевых машин, 250 самолетов и вертолетов, 65 кораблей. Со стороны США в маневрах была задействована самая крупная военная группировка — 14 тысяч военнослужащих (почти треть от всех задействованных сил стран-членов НАТО).

После активной фазы учений, которая завершилась 7 ноября, последуют командно-штабные учения (14-23 ноября). В рамках учений будет проверена способность альянса по переброске подкреплений на территорию союзника из США и Европы, а также готовность сил быстрого реагирования НАТО. По мнению экспертов, масштаб учений — еще один признак усиления недоверия в отношениях Москвы со столицами стран НАТО.